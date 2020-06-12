Продовольственные товары в Минске в мае 2020 года подешевели по сравнению с апрелем на 1,6%, с начала года – выросли на 2,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, цены на непродовольственные товары в мае подросли по сравнению с апрелем всего лишь на 0,4 процентных пункта, с начала года – увеличились на 2,3%.

Услуги в мае 2020 года снизились по сравнению с апрелем незначительно – на 0,1 процентных пункта, с начала года – выросли на 3,3%. В годовом выражении (по сравнению с маем 2019 года) цены на услуги в мае подскочили на 6,7%.