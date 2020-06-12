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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ В МАЕ СНИЗИЛИСЬ НА 1,6%, С НАЧАЛА ГОДА – ВЫРОСЛИ НА 2,1%
17:34 12.06.2020
Продовольственные товары в Минске в мае 2020 года подешевели по сравнению с апрелем на 1,6%, с начала года – выросли на 2,1%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, цены на непродовольственные товары в мае подросли по сравнению с апрелем всего лишь на 0,4 процентных пункта, с начала года – увеличились на 2,3%.
Услуги в мае 2020 года снизились по сравнению с апрелем незначительно – на 0,1 процентных пункта, с начала года – выросли на 3,3%. В годовом выражении (по сравнению с маем 2019 года) цены на услуги в мае подскочили на 6,7%.
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