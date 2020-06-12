Комитет государственного контроля с 12 по 19 июня 2020 года проводит «горячую линию» по выявлению фактов необоснованного (незаконного) увольнения работников.

Как сообщает ведомство, граждане могут сообщить о своем увольнении нанимателями (либо принуждении к увольнению) с 1 марта текущего года по настоящее время.

Звонки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по телефону 8 (017) 328-58-77.

Недавно такую же линию открыло Минтруда и соцзащиты.