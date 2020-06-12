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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСКОНТРОЛЬ ТОЖЕ ОТКРЫЛ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ НЕОБОСНОВАННОГО УВОЛЬНЕНИЯ
17:21 12.06.2020
Комитет государственного контроля с 12 по 19 июня 2020 года проводит «горячую линию» по выявлению фактов необоснованного (незаконного) увольнения работников.
Как сообщает ведомство, граждане могут сообщить о своем увольнении нанимателями (либо принуждении к увольнению) с 1 марта текущего года по настоящее время.
Звонки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по телефону 8 (017) 328-58-77.
Недавно такую же линию открыло Минтруда и соцзащиты.
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