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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОБЪЯВИЛ КОНКУРС НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ ПО COVID-19
17:09 12.06.2020
Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований объявил республиканский тематический конкурс проектов фундаментальных научных исследований по актуальным проблемам, связанным с пандемией коронавируса COVID-19.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, конкурс «Наука "COVID-19"-2021» проводится (без ограничений по участию в других конкурсах фонда) по следующим направлениям: этиология и эпидемиология коронавирусной инфекции; биохимические, иммунологические, патофизиологические и биофизические механизмы патогенеза коронавирусной инфекции; математическое моделирование распространения вирусных заболеваний;
разработка мер профилактики и способов диагностики; разработка схем противовирусной и общеукрепляющей терапии, поиск лекарственных средств и вакцин; противовирусный иммунитет и функции иммунной системы; молекулярная эволюция SARS-CoV-2; биоэтические аспекты и приложение методов социальных наук в исследованиях коронавирусной инфекции.
Подача заявок осуществляется через АИС «БРФФИ» не позднее 15 сентября 2020 года (до 17.00). Бумажный вариант заявки направляется в БРФФИ только почтовым отправлением не позднее 18 сентября 2020 года.
Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке.
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