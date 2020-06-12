Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований объявил республиканский тематический конкурс проектов фундаментальных научных исследований по актуальным проблемам, связанным с пандемией коронавируса COVID-19.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, конкурс «Наука "COVID-19"-2021» проводится (без ограничений по участию в других конкурсах фонда) по следующим направлениям: этиология и эпидемиология коронавирусной инфекции; биохимические, иммунологические, патофизиологические и биофизические механизмы патогенеза коронавирусной инфекции; математическое моделирование распространения вирусных заболеваний;

разработка мер профилактики и способов диагностики; разработка схем противовирусной и общеукрепляющей терапии, поиск лекарственных средств и вакцин; противовирусный иммунитет и функции иммунной системы; молекулярная эволюция SARS-CoV-2; биоэтические аспекты и приложение методов социальных наук в исследованиях коронавирусной инфекции.

Подача заявок осуществляется через АИС «БРФФИ» не позднее 15 сентября 2020 года (до 17.00). Бумажный вариант заявки направляется в БРФФИ только почтовым отправлением не позднее 18 сентября 2020 года.

Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке.