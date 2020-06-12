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ЭКОНОМИКА РБ
МССПИР ПРЕДЛАГАЕТ ОТКЛОНИТЬ ПРОЕКТ УКАЗА О СОЗДАНИИ ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА, ИНИЦИАТОРОМ КОТОРОГО ВЫСТУПАЕТ МИНИСТЕРСТВО ЖКХ
16:54 12.06.2020
Общественное объединение «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» (ОО «МССПиР») направило письмо в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Беларуси, в котором изложено мнение о проекте указа «О создании учреждения».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МССиР, внимательно изучив содержание проекта, эксперты союза пришли к выводу, что для реализации мер, изложенных его разработчиками, потребуется создать новый контрольно-надзорный орган, а это неизбежно приведет к увеличению стоимости жилищно-коммунальных услуг.
«В то время, когда страна находится в сложном экономическом положении, когда президентом ставится перед правительством задача сохранения достигнутого уровня экономического развития и недопущения снижения доходов и уровня жизни населения, это недопустимо», - считают в МССПиР.
Авторы письма подчеркивают также, что в случае принятия проекта указа будет иметь место дублирование Минжилкомхозом ряда контрольно-надзорных функций.
На основании вышеперечисленного ОО «МССПиР» возражает против принятия проекта указа «О создании учреждения» и предлагает его отклонить.
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