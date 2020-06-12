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ЭКОНОМИКА РБ
ПО ВЫХОДНЫМ ИНТЕРВАЛ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ МИНСКОГО МЕТРО СОКРАТИТСЯ НА ОДНУ МИНУТУ
16:49 12.06.2020
С 13 июня сокращается время ожидания поездов в минском метро по выходным. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
Согласно информации, на обе линии подземки запустят дополнительные составы, которые будут работать по субботам и воскресеньям с 7:00 до 20:00.
Благодаря этому интервалы движения сократятся на одну минуту.
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