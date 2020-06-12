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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО ПОРУЧИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВУ «ПРОШЕРСТИТЬ» ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СЛУЖБЫ 115


16:20 12.06.2020

Александр Лукашенко поручил правительству серьезнейшим образом прошерстить, как функционирует служба 115. Поручение прозвучало на совещании по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства.

"Чтобы здесь не было формализма, чтобы она работала как скорая помощь", - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, на недавно созданную службу 115 много нареканий. Лукашенко поручил продумать, как усовершенствовать ее работу, чтобы не было формализма.

"Много нареканий на работу недавно созданной службы 115. Это как скорая помощь. Это правильное было решение. И эту службу надо иметь независимо от ЖКХ. Эта служба должна находиться в райисполкоме, где-то в другой организации, куда поступают все жалобы от населения. Набрал номер 115 - тебе диспетчер ответил, зафиксировал жалобу, отдал исполнителю, и проконтролировала эта служба, как исполняется поручение. Хорошая система, но нареканий много", - сказал Лукашенко.
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