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ЭКОНОМИКА РБ
В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ» ЗАРЕГИСТРИРОВАН НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ
15:58 12.06.2020
12 июня 2020 года в «Великом камне» зарегистрирован новый резидент.
Как сообщает сайт Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», проект литовско-белорусской компании «ЕСС-Групп» связан с производством электросамокатов и станций зарядки для них.
Электросамокаты будут отличаться увеличенным по сравнению с существующими аналогами запасом хода – до 100 км.
Кроме выпуска продукции, новый резидент парка создаст программное обеспечение и системы управления для шеринга электросамокатов. «ЕСС-Групп» является одним из первых предприятий, специализирующихся на производстве малых транспортных средств на электрической тяге в Беларуси.
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