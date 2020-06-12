ЭКОНОМИКА РБ

В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ» ЗАРЕГИСТРИРОВАН НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ

15:58 12.06.2020 12 июня 2020 года в «Великом камне» зарегистрирован новый резидент. Как сообщает сайт Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», проект литовско-белорусской компании «ЕСС-Групп» связан с производством электросамокатов и станций зарядки для них. Электросамокаты будут отличаться увеличенным по сравнению с существующими аналогами запасом хода – до 100 км. Кроме выпуска продукции, новый резидент парка создаст программное обеспечение и системы управления для шеринга электросамокатов. «ЕСС-Групп» является одним из первых предприятий, специализирующихся на производстве малых транспортных средств на электрической тяге в Беларуси.