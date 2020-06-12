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ЭКОНОМИКА РБ
ВИРТУАЛЬНЫМ ПОМОЩНИКОМ А1 СМОГУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЮРЛИЦА
15:01 12.06.2020
Унитарное предприятие «А1» вносит изменения в порядок взаимодействия с Виртуальным помощником А1.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с 18 июня 2020 года воспользоваться системой самообслуживания «Виртуальный помощник А1 Алина» смогут в том числе клиенты из числа юридических лиц.
С обновленным порядком взаимодействия с Виртуальным помощником А1 можно ознакомиться нас сайте компании.
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