Унитарное предприятие «А1» вносит изменения в порядок взаимодействия с Виртуальным помощником А1.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с 18 июня 2020 года воспользоваться системой самообслуживания «Виртуальный помощник А1 Алина» смогут в том числе клиенты из числа юридических лиц.

С обновленным порядком взаимодействия с Виртуальным помощником А1 можно ознакомиться нас сайте компании.