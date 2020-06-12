В январе-мае 2020 г. на экспортных торгах Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) реализовано 12,5 тыс. тонн изделий из черных и цветных металлов, а также их лома и отходов на общую сумму 20, 4 млн BYN.

Как сообщает сайт БУТБ, в натуральном выражении объем экспорта вырос на 45%, а в стоимостном – на 13%.

Основными рынками сбыта белорусской металлопродукции стали Германия, Канада, Латвия, Литва и Польша. При этом, как отметили на БУТБ, существенный вклад в рост экспортных показателей внесла арматура производства Белорусского металлургического завода, которая с декабря прошлого года поставляется за рубеж через биржевую площадку.

«С начала года продажи арматуры БМЗ на экспорт составили 2,7 миллиона рублей. Все сделки совершались польскими компаниями, поскольку именно этот рынок был выбран в качестве приоритетного в соответствии с договоренностями между БМЗ и БУТБ», – сообщил начальник управления торгов металлопродукцией БУТБ Евгений Бурейко.

«Естественно, для дальнейшего роста экспортных поставок целесообразно расширить географию потенциальных покупателей, а также номенклатуру реализуемых металлоизделий. Первый шаг в этом направлении уже сделан: в конце мая мы провели первые торги арматурой БМЗ с прицелом на украинский рынок. Со временем планируем организовать аналогичные торговые сессии для других перспективных рынков. Думаю, что металлургический завод поддержит эту инициативу», – считает представитель биржи.