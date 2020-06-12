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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «КБ РАДАР» ПЕРЕДАЛО МИНОБОРОНЫ МОБИЛЬНЫЙ РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС «РОСА-РБ-М»
14:31 12.06.2020
Министерство обороны Беларуси приняло на вооружение мобильный радиолокационный комплекс обнаружения маловысотных целей «Роса-РБ-М», разработанный ОАО «КБ Радар» – управляющая компания холдинга «Системы радиолокации».
«В Вооруженные силы Республики Беларусь в 2020 году были переданы два комплекса «Роса-РБ-М», - сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме.
Отличительными особенностями изделия являются его высокая мобильность, малое время развертывания/свертывания, большая дальность действия – до 120 км. Высокая точность обнаружения на предельно низких высотах позволяет обнаруживать не только самолеты, но даже БПЛА и крылатые ракеты.
Кроме того, комплекс сконструирован на основе кольцевой цифровой активной фазированной антенной решетки, что ставит его в один ряд с лучшими и наиболее технологичными мировыми образцами.
«Роса-РБ-М» не только получила признание в войсках, но и была отобрана среди наиболее передовых изделий Госкомвоенпрома для участия в параде 9 мая.
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