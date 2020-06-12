Министерство обороны Беларуси приняло на вооружение мобильный радиолокационный комплекс обнаружения маловысотных целей «Роса-РБ-М», разработанный ОАО «КБ Радар» – управляющая компания холдинга «Системы радиолокации».

«В Вооруженные силы Республики Беларусь в 2020 году были переданы два комплекса «Роса-РБ-М», - сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме.

Отличительными особенностями изделия являются его высокая мобильность, малое время развертывания/свертывания, большая дальность действия – до 120 км. Высокая точность обнаружения на предельно низких высотах позволяет обнаруживать не только самолеты, но даже БПЛА и крылатые ракеты.

Кроме того, комплекс сконструирован на основе кольцевой цифровой активной фазированной антенной решетки, что ставит его в один ряд с лучшими и наиболее технологичными мировыми образцами.

«Роса-РБ-М» не только получила признание в войсках, но и была отобрана среди наиболее передовых изделий Госкомвоенпрома для участия в параде 9 мая.