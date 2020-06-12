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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ МОГУТ УПРОСТИТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ЗА ПРЕДЕЛАМИ БОЛЬШИХ ГОРОДОВ
14:16 12.06.2020
Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства высказался в пользу упрощения условий для приобретения земельных участков за пределами больших городов.
Он отметил, что в Беларуси хватает живописных мест, где можно приобрести небольшие участки, в том числе в деревнях, на хуторах, для ведения приусадебного хозяйства, выезда за город с семьей. Ценность таких участков особенно повысилась в нынешней непростой эпидемиологической ситуации.
"Не отказывайтесь от приусадебных участков, где вы сами родились, жили. А если есть брошенные - купите их. Это же копейки сегодня стоит. Завтра вы можете озолотиться этими участками", - продолжил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
По его словам, понимая ценность подобных приобретений, уже покупают участки граждане соседних стран, России и Украины, например.
Лукашенко поручил ответственным должностным лицам проработать вопрос об упрощении условий для приобретения участков за пределами городов для тех белорусов, кто хочет вложить в это средства. Необходимо сделать так, чтобы решение принималось без лишних проволочек на местах.
"Заплатил деньги - получил документ на владение землей", - обозначил он основной принцип.
"На это надо обратить серьезное внимание", - подчеркнул он.
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