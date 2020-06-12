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ЭКОНОМИКА РБ
НА МАГИСТРАЛЬНОМ НЕФТЕПРОВОДЕ «МОЗЫРЬ-БРЕСТ» ЗАВЕРШИЛСЯ РЕМОНТ
13:56 12.06.2020
Специалисты ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 8-11 июня провели ремонт на магистральном нефтепроводе «Мозырь-Брест» DN600, завершили работы по подготовке ко второму этапу реконструкции технологических трубопроводов НС-2 нефтеперекачивающей станции «Гомель».
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, на магистральном нефтепроводе «Мозырь-Брест» DN600 (164 км) произведена замена дефектного участка, пролегающего через автомобильную дорогу. Дефекты были выявлены по результатам внутритрубной диагностики. Работы по освобождению участка от нефти, демонтажу дефектного и монтажу нового выполнены силами аварийно-восстановительных служб НПС «Пинск» и «НПС «Туров». 11 июня участок нефтепровода введен в эксплуатацию.
Также специалисты устранили дефект на МН «Мозырь-Брест» DN800 (363 км), на ЛПДС «Мозырь» провели ремонт запорной арматуры. На всех нефтеперекачивающих станциях осуществлено техническое обслуживание основного оборудования и вспомогательных систем, в том числе системы сглаживания волн давления «Аркрон-1000» насосных станций.
Во время плановой остановки магистрального нефтепровода «Унеча-Мозырь» DN1000 на НПС «Гомель» завершены работы по подготовке ко второму этапу реконструкции технологических трубопроводов насосной станции №2. Ранее на НС-2 были заменены технологические трубопроводы агрегатов №1 и №2. С 8 по 10 июня осуществлено подключение к технологической схеме реконструированной части насосной станции, в настоящее время технологические трубопроводы агрегатов №1 и №2 заполнены нефтью и готовы к работе.
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