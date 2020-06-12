Александр Лукашенко на совещании в Полоцке поручил активнее использовать в стране местные виды топлива, а также консолидированно реализовывать соответствующую продукцию на экспорт.

Он обратил внимание, что, например, торф, щепа, опилки буквально валяются под ногами.

"А мы ездим и выпрашиваем природный газ и нефть. Вот это надо использовать, и в Витебской области это научились делать. Этот опыт надо распространять на всю страну, потому что гибнущей древесины у нас сегодня предостаточно", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

"Молодцы, развернулись по пеллетам. Построили мгновенно эти заводы. Начали производить топливо", - похвалил он.

Вместе с тем Лукашенко поручил в правительстве поработать вопрос, чтобы производители пеллет не конкурировали друг с другом на европейском рынке, где большой спрос на такую продукцию.

"Начнем конкурировать там друг с другом, собьем цену, в минус уйдем по рентабельности. Возьмите в одни руки реализацию продукции", - сказал Лукашенко.