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ЭКОНОМИКА РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОГРАДИТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЕЛЛЕТ ОТ КОНКУРЕНЦИИ ДРУГ С ДРУГОМ НА ЕВРОПЕЙСКОМ РЫНКЕ
13:52 12.06.2020
Александр Лукашенко на совещании в Полоцке поручил активнее использовать в стране местные виды топлива, а также консолидированно реализовывать соответствующую продукцию на экспорт.
Он обратил внимание, что, например, торф, щепа, опилки буквально валяются под ногами.
"А мы ездим и выпрашиваем природный газ и нефть. Вот это надо использовать, и в Витебской области это научились делать. Этот опыт надо распространять на всю страну, потому что гибнущей древесины у нас сегодня предостаточно", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
"Молодцы, развернулись по пеллетам. Построили мгновенно эти заводы. Начали производить топливо", - похвалил он.
Вместе с тем Лукашенко поручил в правительстве поработать вопрос, чтобы производители пеллет не конкурировали друг с другом на европейском рынке, где большой спрос на такую продукцию.
"Начнем конкурировать там друг с другом, собьем цену, в минус уйдем по рентабельности. Возьмите в одни руки реализацию продукции", - сказал Лукашенко.
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