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ЭКОНОМИКА РБ
ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА ПЕТРИКОВСКОГО РУДОУПРАВЛЕНИЯ ГОТОВИТСЯ К ЗАПУСКУ ВО ВТОРОЙ ДЕКАДЕ ИЮНЯ
13:16 12.06.2020
Обогатительная фабрика Петриковского рудоуправления готовится к очередному запуску, который запланирован на вторую декаду июня.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «Беларуськалий», в отделениях СОФ ведется заполнение систем оборотного маточника водой, обкатка оборудования на холостом ходу. Для насыщения маточника обогатители используют как руду, так и кек хлористого калия, наработанный при первом запуске Петриковского рудоуправления.
К настоящему времени на складах предприятия находится достаточное для полноценного запуска техпроцесса количество руды.
Пятая по счету фабрика ОАО «Беларуськалий» будет выпускать мелкий и гранулированный хлористый калий. До конца года здесь планируется произвести не менее 100 тыс. тонн минеральных удобрений.
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