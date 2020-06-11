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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО ПОТРЕБОВАЛ В БЛИЖАЙШИЕ 2-3 ГОДА РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ СБОРА И ПЕРЕРАБОТКИ БЫТОВОГО МУСОРА
13:07 12.06.2020
Александр Лукашенко потребовал в ближайшие 2-3 года решить проблему сбора и переработки бытового мусора. Требование прозвучало 12 июня во время поездки в Витебскую область.
"Придется эту высоту брать штурмом. Это очень важное направление", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
"Это безобразие, что мы вывозим на свалки, закапываем, создаем горы вокруг. Это одно из направлений, которым надо заниматься. Во-первых, это рентабельно, а во-вторых, мы экологию подтягиваем, очищаем страну. Это же и рабочие места, и сырье для промышленности. Этим придется очень сильно заниматься", - отметил он.
Лукашенко обратил внимание, что богатая Швейцария по 80-90% перерабатывает отдельных видов отходов.
"А мы к 50% подойти не можем", - возмутился он.
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