Александр Лукашенко потребовал в ближайшие 2-3 года решить проблему сбора и переработки бытового мусора. Требование прозвучало 12 июня во время поездки в Витебскую область.

"Придется эту высоту брать штурмом. Это очень важное направление", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

"Это безобразие, что мы вывозим на свалки, закапываем, создаем горы вокруг. Это одно из направлений, которым надо заниматься. Во-первых, это рентабельно, а во-вторых, мы экологию подтягиваем, очищаем страну. Это же и рабочие места, и сырье для промышленности. Этим придется очень сильно заниматься", - отметил он.

Лукашенко обратил внимание, что богатая Швейцария по 80-90% перерабатывает отдельных видов отходов.

"А мы к 50% подойти не можем", - возмутился он.