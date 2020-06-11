ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ДОЛГИ ГОМСЕЛЬМАША ПРЕВЫСИЛИ СТОИМОСТЬ ВСЕХ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ


12:43 12.06.2020

Долги Гомсельмаша превысили стоимость всех активов предприятия. Об этом стало известно из бухгалтерской отчетности акционерного общества по итогам первого квартал, пишет rynak.by.

Из бухгалтерских данных следует, что по итогам первого квартала предприятие получило чистый убыток в сумме 260 млн рублей. Напомним, что по итогам прошлого года предприятие вошло в число самых убыточных акционерных обществ Гомельской области с убытком в 30,8 млн рублей.

Огромные убытки привели к тому, что сумма собственных средств предприятия впервые опустилась ниже нуля. Это означает, что долги предприятия уже больше, чем стоимость всех его активов. На данный момент отрицательная сумма чистых активов составляет уже более 200 млн рублей.

К огромным убыткам привели в первую очередь курсовые разницы от пересчета активов и обязательств, вызванные падением курса белорусского рубля.

Слабым утешением может служить существенный рост выручки от реализации. По сравнению с прошлым годом Гомсельмаш продал в 2,5 раза больше, чем в прошлом году, но сумма реализации не сопоставима с убытками - всего 86 млн рублей.

Гомсельмаш является крупнейшим предприятием Гомеля по численности работников. На начало года здесь работало более 8 тысяч человек.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.06.2020
валюта курс
EUR 2.7006
USD 2.3748
RUB 3.4386
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7006 +0.0065
USD 2.3748 +0.0027
RUB 3.4386 -0.0146
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6870 2.6900
USD 2.3760 2.3820
RUB 3.4050 3.4140
подробнее

Конвертация в банках
на 12.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1260 1.1320
EUR/RUB 78.6000 79.1000
USD/RUB 69.6000 70.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте