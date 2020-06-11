Новый премьер-министр Беларуси Роман Головченко считает первоочередной задачей правительства избавление экономики от углеводородной и другой конъюнктурной зависимости. Об этом он заявил, выступая в четверг перед парламентариями и отвечая на их вопросы.

"В условиях новой реальности при переходе экономики к мировым ценам на энергоносители и постоянно возникающих внешних угроз наша первоочередная задача - избавить экономическую систему от углеводородной и иной конъюнктурной зависимости, искоренить системные дисбалансы, обеспечить устойчивое развитие экономики и динамику роста благосостояния граждан", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

По его словам, эти и другие задачи найдут отражение в будущей программе деятельности правительства.

"В установленные сроки документы будут внесены на рассмотрение парламента", - подчеркнул премьер-министр.

В числе прочего депутаты интересовались перспективами взаимодействия с Россией. Премьер отметил, что возникающие в двусторонних отношениях вопросы решаются конструктивно.

"Работаем в спокойном, стабильном режиме. Возникают периодически разные взгляды на какие-то экономические процессы. Задача правительства - добиваться выгодных для Беларуси решений. Это наша принципиальная позиция. Все должно происходить в интересах белорусского народа, в том числе и в отношениях с партнерами", - подытожил Роман Головченко.