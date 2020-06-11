На площадку первого энергоблока БелАЭС доставлена передвижная дизель-генераторная станция.

«В соответствии с рекомендациями МАГАТЭ, а также национальным планом действий по итогам стресс-тестов Белорусской атомной электростанции в целях повышения ее безопасности на площадку первого энергоблока доставлена передвижная дизель-генераторная станция», - говорится в сообщении Минэнерго Беларуси.

В нем отмечается, что проектом АЭС определены технические решения по подключению резервной дизель-генераторной станции в случае необходимости. В период эксплуатации первого энергоблока БелАЭС дизель-генераторная станция будет находиться в состоянии постоянного дежурства и, если такая необходимость возникнет, — обеспечит работу технологического оборудования систем безопасности первого энергоблока.

В настоящее время на первом энергоблоке проводится весь необходимый комплекс работ по подготовке к этапу «физпуск».