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ЭКОНОМИКА РБ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В МАЕ ВЫРОСЛИ НА 0,1%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 3,6%
11:38 12.06.2020
Потребительские цены в Витебской области в мае 2020 года выросли по сравнению с апрелем текущего года на 0,1 процентный пункт, с начала года – на 3,6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за январь-май 2020 года к соответствующему периоду прошлого года цены увеличились на 4,6%.
Индекс цен на продовольственные товары в мае 2020 г. по сравнению с апрелем 2020 г. составил 100,01%, с декабрем 2019 г. – 103,3%, за январь-май 2020 года к январю-маю 2019 года - 105,0%.
Непродовольственные товары в мае 2020 года подорожали по сравнению с апрелем на 0,2 процентных пункта, с начала года – на 4,0%, за январь-май 2020 года к январю-маю 2019 года – на 4,1%.
Цены на услуги в мае снизились по сравнению с апрелем на 0,1 процентных пункта, с начала года – выросли на 3,7%, за январь-май 2020 года к январю-маю 2019 года – на 7,1%.
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