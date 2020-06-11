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ЭКОНОМИКА РБ
НА СТАНЦИИ СТОЛИЧНОГО МЕТРО «ПАРТИЗАНСКАЯ» ПРОДЛЕН РЕМОНТ ВЫХОДА
11:22 12.06.2020
На станции столичного метро «Партизанская» продлен ремонт выхода.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Минский Метрополитен», в связи с производственной необходимостью с 12 июня по 14 июля 2020 года продлен срок ремонтных работ выхода №1-1 станции «Партизанская». В этот период данный выход будет полностью закрыт.
Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.
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