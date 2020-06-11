ЭКОНОМИКА РБ

НА СТАНЦИИ СТОЛИЧНОГО МЕТРО «ПАРТИЗАНСКАЯ» ПРОДЛЕН РЕМОНТ ВЫХОДА

11:22 12.06.2020 На станции столичного метро «Партизанская» продлен ремонт выхода. Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Минский Метрополитен», в связи с производственной необходимостью с 12 июня по 14 июля 2020 года продлен срок ремонтных работ выхода №1-1 станции «Партизанская». В этот период данный выход будет полностью закрыт. Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.