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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЕ 240-ТОННЫЕ БЕЛАЗЫ ПОПОЛНИЛИ ПАРК ГОРНОГО ТРАНСПОРТА ЕВРАЗ КГОКА


10:57 12.06.2020

Два новейших карьерных самосвала БЕЛАЗ-75313 грузоподъемностью 240 тонн пополнили парк горного транспорта ЕВРАЗ Качканарского горно-обогатительного комбината (Свердловская область, РФ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, в этих машинах оптимально сочетаются грузоподъемность, технические характеристики и комфорт.

Первый 240-тонный «БЕЛАЗ» был введен в эксплуатацию на ЕВРАЗ КГОКе в августе минувшего года, став самосвалом-первопроходцем на горнодобывающих предприятиях Свердловской области в классе техники такой внушительной грузоподъемности. Уникальные для этого уральского региона белорусские машины поступили на комбинат в рамках реализации инвестиционной программы дальнейшего расширения производственных возможностей одного из крупнейших в России производителей железорудного сырья.

Здесь очень серьезно подготовились к приемке пополнения из Беларуси. Специально для передвижения большегрузов БЕЛАЗ на КГОКе построили технологические дороги шириной более 20 метров, бокс и автомойку, приобрели оборудование для их технического обслуживания. В результате до конца 2019 года на линию вышли еще два таких же мегасамосвала. Теперь с учетом двух новых белазовских тяжеловесов самые сложные производственные задачи по транспортировке руды в карьере Качканарского ГОКа решают уже пять 240-тонных карьерных самосвалов премиального белорусского бренда.

БЕЛАЗ-75313 обладает расширенным функционалом, топливной экономичностью, высокой маневренностью, плавностью хода и устойчивостью на дороге. Передовые технические решения, воплощенные в нем, делают самосвал надежным, безопасным и максимально эффективным в работе: усиленная рама с литыми элементами в наиболее нагруженных местах; мощный дизельный 16-цилиндровый двигатель в две с половиной тысячи лошадиных сил и электронным управлением; электромеханическая трансмиссия переменно-переменного тока; объединенная гидросистема рулевого управления, тормозов и опрокидывающего механизма; системы контроля топлива, загрузки и давления в шинах.

240-тонники для ЕВРАЗ КГОКа к тому же изготовлены по индивидуальным техническим требованиям потребителя и оснащены дополнительными «девайсами»: для удобства на машине установлена диагональная лестница, имеется автоматическая система пожаротушения, камера кругового обзора, а главное – специальное «умное» оборудование для интеграции карьерного самосвала в систему автоматической диспетчеризации «Карьер».

В новых машинах БЕЛАЗ-75313 созданы повышенные условия комфортности для водителей: действуют тепло- и виброизоляция, а также эффективные системы обогрева и вентиляции, которые обеспечивают оптимальную температуру при любых погодных условиях.
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