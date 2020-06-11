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ЭКОНОМИКА РБ


ЭКСПОРТ БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 2020 ГОДА ВЫРОС НА 5,6%


10:36 12.06.2020

За январь-апрель 2020 года экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания вырос на 5,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, за рубеж поставлено товаров на сумму $1808,5 млн.

Прирост выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил $96,1 млн. Увеличение поставок наблюдалось практически по всем регионам. Экспорт в страны СНГ увеличился на 2,1%, в страны Азии и Океании – в 2,3 раза, Америки и Карибского бассейна – на 40,9%, ЕС – на 48,3%. Китайское направление показало рост в 2,7 раза. В целом поставки в страны дальнего зарубежья по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличились на 44,2%.

Белорусское продовольствие в январе-апреле поставлялось в 92 страны мира (за тот же период 2019 года – в 83 страны). Экспорт мяса и мясопродуктов вырос на 13,9% и составил $320,1 млн, молока и молокопродуктов – на 8,4% ($777,9 млн), картофеля – на 3,6% ($19,6 млн).
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