Оплатить проезд с помощью мобильного телефона уже можно в 10 столичных маршрутках. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

«...запустили сервис на первых 10 машинах, уверен, что жители оценят его, и такой способ оплаты распространится и на другие маршрутные такси», - сказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Согласно информации, система уже работает в микроавтобусах маршрута №1077. Таблички с QR-кодом в салонах и специальные наклейки на кузовах автомобилей сообщают о том, что на этом маршруте можно воспользоваться системой «Оплати».

Маршрутные такси в Минске сейчас обслуживают 72 маршрута, на них задействовано 560 машин.