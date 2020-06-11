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ЭКОНОМИКА РБ
ОПЛАТИТЬ ПРОЕЗД С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА МОЖНО В 10 СТОЛИЧНЫХ МАРШРУТКАХ
09:50 12.06.2020
Оплатить проезд с помощью мобильного телефона уже можно в 10 столичных маршрутках. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
«...запустили сервис на первых 10 машинах, уверен, что жители оценят его, и такой способ оплаты распространится и на другие маршрутные такси», - сказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.
Согласно информации, система уже работает в микроавтобусах маршрута №1077. Таблички с QR-кодом в салонах и специальные наклейки на кузовах автомобилей сообщают о том, что на этом маршруте можно воспользоваться системой «Оплати».
Маршрутные такси в Минске сейчас обслуживают 72 маршрута, на них задействовано 560 машин.
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