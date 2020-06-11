Правительство в ближайшее время рассмотрит основные результаты реализации мер поддержки экономики на фоне пандемии и определит резервы для выхода экономики на траекторию роста. Об этом заявил новый премьер-министр Беларуси Роман Головченко, выступая в четверг перед парламентариями.

По его словам, в текущей деятельности правительство будет исходить из необходимости решения задач восстановления экономики от последствий мирового кризиса, вызванного пандемией. Пакет антикризисных мер уже реализуется.

"Правительство уже в новом составе на ближайшем заседании Президиума Совета министров рассмотрит основные результаты принимаемых мер поддержки, а также определит резервы для выхода экономики на траекторию роста", - анонсировал Головченко, которого цитирует сайт правительства.

Делом ближайшего времени он назвал подготовку программы социально-экономического развития на будущую пятилетку, а также пакета документов на 2021 год. Речь идет, в частности, о проектах прогноза социально-экономического развития, бюджета, основных направлений денежно-кредитной политики. При разработке этих документов Совмин рассчитывает на конструктивное взаимодействие с депутатским корпусом.