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ЭКОНОМИКА РБ
НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИТ РЕЗЕРВЫ ДЛЯ ВЫХОДА ЭКОНОМИКИ НА ТРАЕКТОРИЮ РОСТА
09:42 12.06.2020
Правительство в ближайшее время рассмотрит основные результаты реализации мер поддержки экономики на фоне пандемии и определит резервы для выхода экономики на траекторию роста. Об этом заявил новый премьер-министр Беларуси Роман Головченко, выступая в четверг перед парламентариями.
По его словам, в текущей деятельности правительство будет исходить из необходимости решения задач восстановления экономики от последствий мирового кризиса, вызванного пандемией. Пакет антикризисных мер уже реализуется.
"Правительство уже в новом составе на ближайшем заседании Президиума Совета министров рассмотрит основные результаты принимаемых мер поддержки, а также определит резервы для выхода экономики на траекторию роста", - анонсировал Головченко, которого цитирует сайт правительства.
Делом ближайшего времени он назвал подготовку программы социально-экономического развития на будущую пятилетку, а также пакета документов на 2021 год. Речь идет, в частности, о проектах прогноза социально-экономического развития, бюджета, основных направлений денежно-кредитной политики. При разработке этих документов Совмин рассчитывает на конструктивное взаимодействие с депутатским корпусом.
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