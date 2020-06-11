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ЭКОНОМИКА РБ


ЦИСТЕРНЫ С АМЕРИКАНСКОЙ НЕФТЬЮ ПОСТУПИЛИ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ В ОАО «НАФТАН»


09:35 12.06.2020

Цистерны с нефтью из США прибыли 11 июня для переработки в ОАО «Нафтан», сообщает «Вестник Нафтана».

Доставили нефть по железной дороге из порта Клайпеды. Планируется, что полностью вся партия углеводородного сырья (порядка 40 тыс. тонн) поступит на предприятие в течение 10 дней.

Проведенные нафтановскими специалистами предварительные анализы показали, что своими качественными характеристиками американское сырье не уступает российской нефти сорта Urals, а по некоторым показателям даже превосходит ее.

«За прошедшие шесть месяцев это уже третий сорт нефти, который мы ранее не перерабатывали, – отметил генеральный директор нефтехимического комплекса Александр Демидов. – Была норвежская, потом арабская, сейчас пришла американская. Причем, это нефть сланцевого происхождения. Это очень важное событие для нашего предприятия! Нефть проделала немаленький путь. Через несколько дней приступим к ее переработке. Будем и дальше продолжать диверсификацию поставок. Переговоры идут по разным сортам. Для нас очень важна ценность нефти, экономика ее переработки. Будем определяться с тем сортом, который нам лучше подходит».
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