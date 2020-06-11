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ЭКОНОМИКА РБ
ГОССТАНДАРТЫ НА СПА-УСЛУГИ В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЮТ ИЗМЕНИТЬ
18:12 11.06.2020
Государственные стандарты на СПА-услуги в Беларуси планируют изменить. Предложение внести изменения в план государственной стандартизации на 2020 год поступило от Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, в настоящее время в нашей стране действуют два государственных стандарта: СТБ 2412-2015 «Услуги бытовые. СПА-услуги. Термины и определения» и СТБ 2438-2016 «Услуги бытовые. СПА-услуги. Общие требования».
Внесение изменений в эти стандарты связано с необходимостью приведения их в соответствие с постановлением Совета министров от 25 мая 2020 г. № 307 «О перечне процедур (исследований, манипуляций), относящихся к работам и услугам, составляющим лицензируемую медицинскую деятельность», утверждающим перечень лицензируемых процедур (исследований, манипуляций).
Кроме того, постановлением Совета министров от 3 июня 2020 г. № 329 внесены изменения в Правила бытового обслуживания потребителей. В частности, они дополнены терминами (СПА-меню, СПА-объект, СПА-программа и СПА-услуга) и особенностями оказания СПА-услуг.
Работы по разработке изменений в СТБ 2412-2015 и СТБ 2438-2016 МАРТ планирует осуществить до сентября 2020 г. С проектами можно будет ознакомиться на сайте stb.by.
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