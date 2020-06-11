ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ГОССТАНДАРТЫ НА СПА-УСЛУГИ В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЮТ ИЗМЕНИТЬ


18:12 11.06.2020

Государственные стандарты на СПА-услуги в Беларуси планируют изменить. Предложение внести изменения в план государственной стандартизации на 2020 год поступило от Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, в настоящее время в нашей стране действуют два государственных стандарта: СТБ 2412-2015 «Услуги бытовые. СПА-услуги. Термины и определения» и СТБ 2438-2016 «Услуги бытовые. СПА-услуги. Общие требования».

Внесение изменений в эти стандарты связано с необходимостью приведения их в соответствие с постановлением Совета министров от 25 мая 2020 г. № 307 «О перечне процедур (исследований, манипуляций), относящихся к работам и услугам, составляющим лицензируемую медицинскую деятельность», утверждающим перечень лицензируемых процедур (исследований, манипуляций).

Кроме того, постановлением Совета министров от 3 июня 2020 г. № 329 внесены изменения в Правила бытового обслуживания потребителей. В частности, они дополнены терминами (СПА-меню, СПА-объект, СПА-программа и СПА-услуга) и особенностями оказания СПА-услуг.

Работы по разработке изменений в СТБ 2412-2015 и СТБ 2438-2016 МАРТ планирует осуществить до сентября 2020 г. С проектами можно будет ознакомиться на сайте stb.by.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.06.2020
валюта курс
EUR 2.7006
USD 2.3748
RUB 3.4386
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7006 +0.0065
USD 2.3748 +0.0027
RUB 3.4386 -0.0146
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6940 2.6990
USD 2.3750 2.3780
RUB 3.4340 3.4420
подробнее

Конвертация в банках
на 11.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1320 1.1360
EUR/RUB 78.3000 78.6000
USD/RUB 69.0500 69.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте