Потребительские цены в Минской области в мае 2020 года снизились по сравнению с апрелем на 0,2 процентных пункта, с начала года – выросли на 3,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, продовольственные товары в мае текущего года подешевели по сравнению с апрелем на 0,6 процентных пункта, с начала года – подорожали на 3,4%.

Цены на непродовольственные товары выросли в мае на 0,3 процентных пункта, с начала года – на 3,4%.

Стоимость услуг в мае 2020 года незначительно повысилась по сравнению с апрелем на 0,01 процентных пункта, с начала года – выросла на 4,4%.