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ЭКОНОМИКА РБ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В МАЕ СНИЗИЛИСЬ НА 0,2%, С НАЧАЛА ГОДА – ВЫРОСЛИ НА 3,4%
18:06 11.06.2020
Потребительские цены в Минской области в мае 2020 года снизились по сравнению с апрелем на 0,2 процентных пункта, с начала года – выросли на 3,4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, продовольственные товары в мае текущего года подешевели по сравнению с апрелем на 0,6 процентных пункта, с начала года – подорожали на 3,4%.
Цены на непродовольственные товары выросли в мае на 0,3 процентных пункта, с начала года – на 3,4%.
Стоимость услуг в мае 2020 года незначительно повысилась по сравнению с апрелем на 0,01 процентных пункта, с начала года – выросла на 4,4%.
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