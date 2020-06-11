15 июня стартует приемная кампания в учреждениях образования (профессиональных лицеях, профессионально-технических колледжах, колледжах).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минобразования, в 2020 году прием осуществляют 127 учреждений профессионально-технического образования по более чем 260 профессиям.

Кроме того, прием для обучения по рабочим профессиям осуществляют 44 учреждения образования других уровней, реализующих образовательные программы профессионально-технического образования.

На уровень профессионально-технического образования планируется принять всего 28,4 тысяч человек, из них за счет средств бюджета – 28,2 тысяч человек.

В целях гибкого реагирования на изменяющуюся потребность региональных рынков труда ежегодно совершенствуется структура подготовки. В 2020 году планируется открыть подготовку по 133 (в 2019 году – по 151) новым для отдельных учреждений профтехобразования профессиям. Также планируется начать подготовку по 3 новым профессиям (ранее в республике подготовка не осуществлялась): скорняк-раскройщик, аппаратчик вытяжки, заливщик металла.

В структуре приема будут сохранены тенденции прошлых лет: специальности реального сектора экономики составят почти 75%.