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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 6,4 ТЫС. СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ НАЛОГОВЫМИ ЛЬГОТАМИ В 2019 ГОДУ
17:26 11.06.2020
6,4 тысячи субъектов хозяйствования Могилевской области воспользовались в 2019 году налоговыми льготами и преференциями, предусмотренными законодательством.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, общая сумма налогов, не поступившая в бюджет в связи с использованием льгот, составила 572,8 млн рублей.
При этом 72,9% составили социальные льготы, направленные на стимулирование и поддержание социально значимой деятельности плательщиков, оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан.
26% – системные льготы, направленные на создание необходимых условий для устойчивого развития экономики в целом и предоставляемые категориям плательщиков, результаты деятельности которых оказывают влияние на базовые условия экономического развития (дорожное или коммунальное хозяйство, транспорт, научно-технологический прогресс, инфраструктура для развития малого и среднего предпринимательства, инновационная инфраструктура и другое).
1,1% – за стимулирующими льготами, предоставленными в целях ускоренного развития хозяйственной деятельности отдельных категорий плательщиков по видам деятельности, товарам, имущественных прав, на отдельных территориях.
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