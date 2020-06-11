6,4 тысячи субъектов хозяйствования Могилевской области воспользовались в 2019 году налоговыми льготами и преференциями, предусмотренными законодательством.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, общая сумма налогов, не поступившая в бюджет в связи с использованием льгот, составила 572,8 млн рублей.

При этом 72,9% составили социальные льготы, направленные на стимулирование и поддержание социально значимой деятельности плательщиков, оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан.

26% – системные льготы, направленные на создание необходимых условий для устойчивого развития экономики в целом и предоставляемые категориям плательщиков, результаты деятельности которых оказывают влияние на базовые условия экономического развития (дорожное или коммунальное хозяйство, транспорт, научно-технологический прогресс, инфраструктура для развития малого и среднего предпринимательства, инновационная инфраструктура и другое).

1,1% – за стимулирующими льготами, предоставленными в целях ускоренного развития хозяйственной деятельности отдельных категорий плательщиков по видам деятельности, товарам, имущественных прав, на отдельных территориях.