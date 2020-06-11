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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ГОДОВОЙ ПРИРОСТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН В МАЕ ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 4,9% - НАЦБАНК
17:08 11.06.2020
В мае 2020 г. годовой прирост потребительских цен в Беларуси замедлился до 4,9%.
Как сообщает Нацбанк, связано это с ценовой стабилизацией на потребительском рынке, вследствие ослабления влияния проинфляционных внешних факторов.
Относительно апреля 2020 г. потребительские цены в мае 2020 г. снизились на 0,15 процентных пункта.
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