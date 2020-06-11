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ЭКОНОМИКА РБ
МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ ОТКРЫЛО ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ НЕЗАКОННОГО УВОЛЬНЕНИЯ
16:40 11.06.2020
Министерство труда и социальной защиты совместно с Департаментом государственной инспекции труда открыло «горячую» телефонную линию по вопросам незаконного увольнения работников.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, звонить можно в рабочие дни (с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00), а также в субботу с 09.00 до 12.00 по следующим телефонам:
Министерство труда и социальной защиты – (8-017) 306-37-82;
Департамент государственной инспекции труда - (8-017) 306-48-54.
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