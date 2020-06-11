ЭКОНОМИКА РБ

МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ ОТКРЫЛО ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ НЕЗАКОННОГО УВОЛЬНЕНИЯ

16:40 11.06.2020 Министерство труда и социальной защиты совместно с Департаментом государственной инспекции труда открыло «горячую» телефонную линию по вопросам незаконного увольнения работников. Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, звонить можно в рабочие дни (с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00), а также в субботу с 09.00 до 12.00 по следующим телефонам: Министерство труда и социальной защиты – (8-017) 306-37-82; Департамент государственной инспекции труда - (8-017) 306-48-54.