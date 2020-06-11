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ЭКОНОМИКА РБ
ПЛАТНЫЕ ТЕСТЫ НА НАЛИЧИЕ COVID-19 ДЕЛАЮТ НЕ ТОЛЬКО В МИНСКЕ, НО И В ОБЛАСТНЫХ ЦЕНТРАХ - МИНЗДРАВ
16:23 11.06.2020
Лабораторные ПЦР-исследования на наличие COVID-19 на платной основе проводятся не только в Минске, но и в областных центрах. Такую информацию озвучил Минздрав для граждан, выезжающих за пределы Беларуси, в страны, где требуется официальное подтверждение отсутствия инфекции COVID-19.
Согласно информации, в перечень центров вошли: Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии, Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Минский городской центр гигиены и эпидемиологии.
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