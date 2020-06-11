ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ БЕЛАРУСИ МОГУТ ПРЕДЛОЖИТЬ СВОИ ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ КОМПАНИИ LG ELECTRONICS


16:14 11.06.2020

Национальная академия наук Беларуси приглашает принять участие в конкурсе «Предложения молодых ученых Беларуси для компании LG Electronics Inc. 2020».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАН Беларуси, конкурс проводится с целью выявления и содействия коммерциализации разработок молодых ученых Беларуси, соответствующих актуальным технологическим запросам компании LG Electronics Inc.

К участию в конкурсе допускаются ученые в возрасте до 35 лет.

Для поощрения победителей выделяется призовой фонд в размере 5000 долларов США (1-я премия – 2000 долларов США, две вторых по 1000 и две третьих по 500 долларов США).

Конкурс проводится в два этапа.

Первый этап (до 15 сентября) предусматривает информирование потенциальных участников о проведении конкурса и их консультирование.

Второй этап (до 15 октября) – определение и награждение победителей конкурса. В этот период планируется защита отобранных проектов автором (коллективом авторов) перед отборочной комиссией, вручение каждому участнику конкурса сертификата утвержденного образца и награждение победителей.

С Положением о конкурсе и требованиями к оформлению предложений можно ознакомиться на сайте НАН.

Организаторы конкурса: Национальная академия наук Беларуси и компания LG Electronics Inc. при поддержке ГНУ «Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси» и Республиканского центра трансфера технологий.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.06.2020
валюта курс
EUR 2.7006
USD 2.3748
RUB 3.4386
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7006 +0.0065
USD 2.3748 +0.0027
RUB 3.4386 -0.0146
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6940 2.6990
USD 2.3750 2.3780
RUB 3.4340 3.4420
подробнее

Конвертация в банках
на 11.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1320 1.1360
EUR/RUB 78.3000 78.6000
USD/RUB 69.0500 69.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте