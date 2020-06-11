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ЭКОНОМИКА РБ
МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ БЕЛАРУСИ МОГУТ ПРЕДЛОЖИТЬ СВОИ ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ КОМПАНИИ LG ELECTRONICS
16:14 11.06.2020
Национальная академия наук Беларуси приглашает принять участие в конкурсе «Предложения молодых ученых Беларуси для компании LG Electronics Inc. 2020».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАН Беларуси, конкурс проводится с целью выявления и содействия коммерциализации разработок молодых ученых Беларуси, соответствующих актуальным технологическим запросам компании LG Electronics Inc.
К участию в конкурсе допускаются ученые в возрасте до 35 лет.
Для поощрения победителей выделяется призовой фонд в размере 5000 долларов США (1-я премия – 2000 долларов США, две вторых по 1000 и две третьих по 500 долларов США).
Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап (до 15 сентября) предусматривает информирование потенциальных участников о проведении конкурса и их консультирование.
Второй этап (до 15 октября) – определение и награждение победителей конкурса. В этот период планируется защита отобранных проектов автором (коллективом авторов) перед отборочной комиссией, вручение каждому участнику конкурса сертификата утвержденного образца и награждение победителей.
С Положением о конкурсе и требованиями к оформлению предложений можно ознакомиться на сайте НАН.
Организаторы конкурса: Национальная академия наук Беларуси и компания LG Electronics Inc. при поддержке ГНУ «Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси» и Республиканского центра трансфера технологий.
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