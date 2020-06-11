В настоящее время Совет по развитию предпринимательства анализирует практику сертификации продукции (работ, услуг) собственного производства, оценке временных и финансовых издержек, связанных с осуществлением данной процедуры, и формированию предложений по ее совершенствованию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, в этой связи представители бизнеса могут высказать мнение по аспектам действующего порядка проведения экспертизы и выдачи сертификатов продукции (работ, услуг) собственного производства.

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