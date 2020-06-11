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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ БИЗНЕС ПРОСЯТ ВЫСКАЗАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ И ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТОВ ПРОДУКЦИИ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
15:45 11.06.2020
В настоящее время Совет по развитию предпринимательства анализирует практику сертификации продукции (работ, услуг) собственного производства, оценке временных и финансовых издержек, связанных с осуществлением данной процедуры, и формированию предложений по ее совершенствованию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, в этой связи представители бизнеса могут высказать мнение по аспектам действующего порядка проведения экспертизы и выдачи сертификатов продукции (работ, услуг) собственного производства.
Для заполнения анкеты необходимо перейти по ссылке.
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