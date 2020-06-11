Александр Лукашенко потребовал активнее строить арендное жилье для работников социальной сферы. Требование прозвучало 11 июня на совещании по проекту правительственного постановления "О гражданах, имеющих первоочередное право на предоставление арендного жилья".

"Важный вопрос, который я хотел бы обсудить с вами, касается предоставления арендного жилья для работников социальной сферы. Однозначно, одна из ключевых задач, которая стоит перед правительством на ближайшую пятилетку, - развитие регионов. А развитие регионов без работников социальной сферы невозможно", - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он добавил, что речь идет о поддержке различных категорий работников соцсферы, в том числе врачей и учителей.

"Мы как-то с вами уже определялись и имеем образцы подобных домов: смотрели их в Боровлянах, недорогие, очень удобные. Таким образом мы можем решить квартирные вопросы для молодых врачей и учителей. Это не просто общежитие (хоть так и называется). Если бы мне в молодости такую квартиру, как в этом общежитии… То есть недорогие, незатратные проекты, которые мы можем реализовать. Они будут неокупаемые, но все-таки за арендное жилье люди платят немало. Поэтому я бы не сказал, что это такой уже страшно убыточный проект. Надо нам шире разворачивать строительство арендного жилья, и, желательно, чтобы оно было в приоритете, особенно для врачей, учителей, работников сферы культуры, - считает Лукашенко. - Это, конечно, прежде всего касается наших регионов, да и в Минске немало проблем по этим специалистам. Но очень важно, чтобы мы обратили внимание на регионы. Тогда и текучесть кадров уменьшится, и люди не будут за границу уезжать, чтобы заработать несчастные девятьсот или тысячу евро, а потом потратить их на обычные нужды. То есть этому мы будем уделять самое серьезное внимание впредь".

Касаясь подготовленного проекта постановления, Лукашенко обратил внимание: нужно понимать, стоит ли огульно предоставлять в качестве льготы понижающий коэффициент при аренде жилья.

"Есть люди, которое запросто могут оплатить арендное жилье, а есть люди, которые нуждаются в поддержке. Поэтому на этот вопрос надо всегда обращать внимание, - пояснил он. - И, самое главное, какой эффект мы получим от принятия подобного решения. Эффект должен быть один: люди должны закрепляться по месту жительства, жить и работать в своей стране, и работать эффективно".

Александр Лукашенко добавил, что вопрос по арендному жилью прорабатывался давно, поэтому затягивать с принятием решения не стоит.