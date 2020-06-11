Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 11 июня 2020 года выросло до 51,8 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 11 июня зарегистрированы 51 тыс. 816 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 26 тыс. 643 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 293 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом за последние сутки число заразившихся выросло на 750 человек, число смертей от COVID-19 - на 5.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 678 тыс. 570 тестов.