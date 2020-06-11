На начало 2020 года в Могилевской области насчитывалось 461 действующее крестьянское (фермерское) хозяйство.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, на 1 января 2020 г. в пользовании крестьянских (фермерских) хозяйств находилось 48,6 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе пахотных – 36,8 тыс. гектаров. По сравнению с 2010 годом сельскохозяйственные земли, занимаемые фермерскими хозяйствами, увеличились в 1,7 раза. В среднем на одно крестьянское (фермерское) хозяйство приходится 133 гектара сельскохозяйственных земель.

На протяжении последних лет фермерские хозяйства по темпам роста производства сельскохозяйственной продукции значительно опережали сельскохозяйственные организации.

Объем производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2019 году по сравнению с 2010 годом увеличился в сопоставимых ценах в 2,8 раза, в том числе продукции растениеводства – в 3,1 раза, животноводства – на 12,6%.

Основным направлением сельскохозяйственной деятельности большинства (более 60%) крестьянских (фермерских) хозяйств является растениеводство. На его долю приходится почти 90% производимой фермерами продукции.

В 2019 году фермерскими хозяйствами собрано зерновых и зернобобовых культур 58 тыс. тонн, картофеля – 100,4 тыс. тонн, овощей – 18 тыс. тонн.

Располагая 3,9% от общей площади сельскохозяйственных земель в области, фермерские хозяйства в 2019 году производили 11,8% общеобластного объема картофеля, 8,7% овощей, 6,4% зерна. При этом доля фермерского сектора в производстве картофеля по сравнению с 2010 годом увеличилась в 7,4 раза, овощей – в 3,6 раза, зерна – в 1,8 раза.

В общем объеме производства продукции животноводства на долю фермерских хозяйств приходится незначительная часть. Так, в 2019 году их удельный вес в производстве молока по области составил 1%, реализации скота и птицы на убой (в живом весе) – 0,3%. Более весомый вклад фермерских хозяйств в производство шерсти – 39,5%.