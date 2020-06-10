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ЭКОНОМИКА РБ


ИНФЛЯЦИОННЫЕ ОЖИДАНИЯ БЕЛОРУСОВ В МАЕ 2020 ГОДА НЕСКОЛЬКО ПОВЫСИЛИСЬ


13:14 11.06.2020

Инфляционные ожидания белорусов в мае 2020 года несколько повысились. Об этом свидетельствует очередное исследование Нацбанка.

Согласно информации, в мае ожидаемый уровень инфляции на ближайшие 12 месяцев повысился до 10,6% с 10,5% в феврале текущего года, когда в последний раз проводился опрос.

В то же время процент респондентов, которые ожидают, что цены будут расти «также интенсивно», в мае снизился до 53,8% с 60,5% в феврале 2020 года. При этом до 19,3% увеличился процент ожидающих ускорения роста цен, в феврале таких было 18,9%.

Оценка ощущаемого уровня инфляции в обществе в мае снизилась до 10,6% с 10,9% в феврале 2020 года. Процент считающих, что цены выросли «очень сильно», снизился до 36,0% в мае с 48,5% в феврале. Доля респондентов, по мнению которых цены «выросли незначительно», увеличилась до 15,0% с 14,9%. О том, что цены «выросли умеренно», в мае этого года сообщили 45,8% опрошенных против 34,2% в феврале 2020 года.

В Нацбанке отметили, что в связи с изменением методики расчета ощущаемого и ожидаемого уровня инфляции данные за февраль 2020 г. были пересчитаны.

Согласно последним данным Национального статкомитета, за январь-апрель инфляция в стране составила 3,2%, в мае зафиксирована дефляция в размере 0,1%.

В 2020 году Нацбанк планирует удержать годовую инфляцию в пределах 5%.
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