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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ СУММА ПОСТУПИВШЕГО В БЮДЖЕТ НАЛОГА НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ СОСТАВИЛА 1,5 МЛН РУБЛЕЙ
13:00 11.06.2020
В Витебской области сумма поступившего в бюджет налога на игорный бизнес за январь-апрель 2020 года составила 1,5 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в доходах бюджета области это составляет 0,2%.
В соответствии со статьей 356 Налогового кодекса Беларуси объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются: игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор, положительная разница между суммой принятых ставок в азартных играх и суммой выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок).
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