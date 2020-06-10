ЭКОНОМИКА РБ

В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ СУММА ПОСТУПИВШЕГО В БЮДЖЕТ НАЛОГА НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ СОСТАВИЛА 1,5 МЛН РУБЛЕЙ

13:00 11.06.2020 В Витебской области сумма поступившего в бюджет налога на игорный бизнес за январь-апрель 2020 года составила 1,5 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в доходах бюджета области это составляет 0,2%. В соответствии со статьей 356 Налогового кодекса Беларуси объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются: игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор, положительная разница между суммой принятых ставок в азартных играх и суммой выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок).