Министерство связи и информатизации Беларуси проанализировало текущее состояние и основные результаты реализации Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы, достигнутые в 2019 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, количество абонентов стационарного широкополосного доступа в интернет за 2019 год увеличилось на 20 тыс. и по итогам 2019 года составило 3,22 млн.

В прошлом году значительное внимание уделялось строительству и модернизации сетей сотовой подвижной электросвязи третьего поколения, что позволило увеличить территорию, охваченную услугой с 95,7% по итогам 2015 года до 98,4% к концу 2019 года.

Кроме того, в 2019 году продолжались работы по созданию Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы. В частности, была завершена НИОКР «Единый регистр граждан, имеющих льготы, права на государственную и иные виды поддержки»; выполнялась ОКР «Разработка комплекса программно-аппаратного «Национальная инфраструктура открытых ключей для поддержки механизмов защиты данных, хранящихся в электронных машиносчитываемых проездных документах»; выполнена ОКР «Разработка криптографического токена аутентификации на идентификационной карте».

В течение 2019 года в тестовом режиме работал Национальный портал открытых данных, проводились работы по наполнению его открытыми данными, обучению специалистов государственных органов и организаций, формированию нормативных правовых условий его функционирования. Работы по его размещению и обеспечению функционирования на базе общегосударственной автоматизированной информационной системы завершены.

В рамках выполнения проекта «Электронная школа» разработано программно-методическое обеспечение Республиканской информационно-образовательной среды – основы для формирования единого информационного пространства отрасли, базового элемента проекта.

Продолжалась работа по созданию АИС обращения электронных рецептов, приобретены комплекты вычислительной техники для оборудования автоматизированных рабочих мест врачей для обеспечения выписки рецептов в электронном формате, источник бесперебойного питания, МФУ, система хранения данных (на начало 2020 года к системе подключено 592 учреждения здравоохранения. За 2019 год выписано 10 106 978 электронных рецептов, в том числе 6 783 682 льготных.

Государственным пограничным комитетом завершено строительство 3-х объектов охраны границы и развертывание на их основе интегрированной системы охраны государственной границы, а также начато строительство еще 4-х объектов, приемка работ по которым осуществляется в 2020 году.

Министерством по налогам и сборам создана новая информационная система, обеспечивающая сбор, учет, обработку, анализ сведений о доходах, налоговых льготах, уплаченном подоходном налоге с физических лиц. Создан и внедрен функционал предварительного заполнения налоговой декларации и наполнение ее сведениями из информационных ресурсов налоговых органов через личный кабинет плательщика на портале МНС.

Порядка 50% мероприятий третьей подпрограммы в настоящее время находятся в активной стадии реализации (от проведения конкурсных процедур до разработки соответствующего программного обеспечения на основании заключенных договоров), завершение которых ожидается в 2020 году.

Более подробно ознакомиться с информацией о ходе выполнения госпрограммы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы и достигнутыми результатами в 2019 году можно ознакомиться по ссылке.