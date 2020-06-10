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ЭКОНОМИКА РБ


ШКОЛА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВУЗОВ БЕЛАРУСИ ПРОЙДЕТ В АВГУСТЕ В МИНСКЕ


12:16 11.06.2020

Представительство УВКБ ООН в Беларуси объявило набор участников на III Летнюю школу по праву беженцев и вопросам безгражданства УВКБ ООН.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Представительстве ООН в Беларуси, школа для студентов юридических специальностей ВУЗов Беларуси пройдет с 24 по 28 августа в Минске.

Школа проводится в целях привлечения интереса студентов-юристов к вопросу защиты прав беженцев, а также подготовки молодых специалистов, которые планируют в дальнейшем работать в сфере защиты прав человека и гуманитарных вопросов.

Летняя школа представит обзор международных стандартов правовой защиты лиц, ищущих убежище, и беженцев, особенностей процедуры определения статуса беженца в Беларуси и процедуры в соответствии с мандатом УВКБ ООН, юридического консультирования, а также аспекты международного и национального регулирования вопросов безгражданства.

Отдельные лекции будут читать сотрудники УВКБ ООН, представители государственных учреждений, НПО и приглашенные лекторы. Летняя школа пройдет в интерактивном формате, который подразумевает активное участие студентов.

Следует отметить, что участники летних школ по праву беженцев, проведенных УВКБ ООН в 2018 и 2019 годах, не могут принимать участие в 2020 году. При этом прошедшие отбор участники будут оповещены электронным письмом до 31 июля 2020 года.

Для участия студентам необходимо заполнить заявку онлайн по ссылке.

Крайний срок подачи заявок - 30 июня 2020 года.
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