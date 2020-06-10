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ЭКОНОМИКА РБ


РУП «МИНСКЭНЕРГО» ПЛАНИРУЕТ АВТОМАТИЗАЦИЮ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ


11:48 11.06.2020

В РУП «Минскэнерго» определены задачи по автоматизации управления теплотехническими и электротехническими процессами, приняты единые подходы по построению систем диспетчерского управления.

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, все это позволило разработать план мероприятий до 2023 года и последовательно проводить цифровую трансформацию энергообъектов.

Кроме работ в рамках цифровизации управленческой деятельности, здесь автоматизируются и бизнес процессы управления предприятием. Так, в планах до 2023 года разработать и внедрить модуль «Закупочная деятельность РУП «Минскэнерго», выполнить унификацию нормативно-справочной информации в на платформе «1С.Предприятие». В первую очередь автоматизация материально-технического обеспечения значительно увеличивает качество и скорость выполнения работ по обеспечению предприятия оборудованием и материалами, сделает их максимально «прозрачными».

В целом, благодаря автоматизации материально-технического обеспечения предприятие получает инструменты для достижения высоких результатов за счет внедрения комплексных бизнес-процессов. Основным способом оценки могут послужить ключевые показатели эффективности. Внедрение информационных систем позволит значительно увеличить эффективность и снизить издержки.

Кроме того, в перспективных планах РУП «Минскэнерго» выполнить автоматизацию 16 районов электрических сетей. Здесь будут внедрены технические средства, позволяющие дистанционно управлять технологическими процессами, в том числе без непосредственного участия диспетчера, в результате чего снизится время поиска повреждений в электрических сетях и восстановления электроснабжения потребителей.

Планируется также модернизировать верхний уровень автоматизированной системы диспетчерского управления филиала «Минские кабельные сети» с организацией централизованной системы управления для всех РЭСов филиала, оснастить автоматизированными системами технологического управления 25 котлоагрегатов филиала «Минские тепловые сети».
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