На прошедших 9 июня в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) торгах продано лесопродукции на €8,8 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в ходе торгов продано более 72 тыс. куб. м пиломатериалов и 54 тыс. куб. м древесной щепы.

В торгах участвовали покупатели из 15 стран. Основной объем (около 80%) приобрели компании из Германии, Латвии, Литвы, Польши и Эстонии.

При этом активизировались покупатели из Азербайджана (около 4% от биржевого экспорта пилопродукции) и китайские компании (1,6 тыс. куб. м на торгах).