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ЭКОНОМИКА РБ
НА ЭКСПОРТНЫХ ТОРГАХ БУТБ ПРОДАНО ЛЕСОПРОДУКЦИИ НА €8,8 МЛН
11:33 11.06.2020
На прошедших 9 июня в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) торгах продано лесопродукции на €8,8 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в ходе торгов продано более 72 тыс. куб. м пиломатериалов и 54 тыс. куб. м древесной щепы.
В торгах участвовали покупатели из 15 стран. Основной объем (около 80%) приобрели компании из Германии, Латвии, Литвы, Польши и Эстонии.
При этом активизировались покупатели из Азербайджана (около 4% от биржевого экспорта пилопродукции) и китайские компании (1,6 тыс. куб. м на торгах).
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