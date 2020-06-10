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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ ПРИЗНАНА ЛУЧШИМ ЭКСПОРТЕРОМ В БЕЛАРУСИ
10:52 11.06.2020
Белорусская цементная компания (БЦК) победила в конкурсе «На лучшее достижение в строительной отрасли Республики Беларусь» в номинации "Экспортер года".
«Союз строителей Беларуси признал Белорусскую цементную компанию победителем в конкурсе «На лучшее достижение в строительной отрасли в 2019 году» в номинации "Экспортер года" среди организаций промышленности строительных материалов свыше 300 человек», - говорится в сообщении БЦК.
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