ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ ПРИЗНАНА ЛУЧШИМ ЭКСПОРТЕРОМ В БЕЛАРУСИ

10:52 11.06.2020 Белорусская цементная компания (БЦК) победила в конкурсе «На лучшее достижение в строительной отрасли Республики Беларусь» в номинации "Экспортер года". «Союз строителей Беларуси признал Белорусскую цементную компанию победителем в конкурсе «На лучшее достижение в строительной отрасли в 2019 году» в номинации "Экспортер года" среди организаций промышленности строительных материалов свыше 300 человек», - говорится в сообщении БЦК.