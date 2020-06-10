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ЭКОНОМИКА РБ


РНПЦ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ ИСПОЛЬЗУЕТ ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ ACTIVECLOUD В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ


10:37 11.06.2020

Облачный провайдер ActiveCloud предоставил РНПЦ эпидемиологии и микробиологии вычислительные ресурсы для проведения медицинских расчетов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ActiveCloud, в связи с пандемией COVID-19 в ГУ «Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии» резко возросло количество проводимых лабораторных исследований, в то же время разработка тест-систем для диагностики заболевания основана на определении наиболее специфичных участков генома вируса. Нагрузка на локальные вычислительные мощности РНПЦ ощутимо выросла. В связи с этим было решено использовать облачные сервисы для проведения наиболее ресурсоемких научных исследований, в частности генотипирования патогенов и статистической обработки информационных массивов.

Инженеры ActiveCloud предложили использовать для решения данной задачи ресурсы облачного дата-центра E-Cloud. Специалисты провайдера помогли в настройке облачной инфраструктуры и программного обеспечения.

«Использование облачных технологий для работы геномных ассемблеров и статистической обработки данных позволило сэкономить время и разгрузить наши локальные вычислительные ресурсы. Также, на мой взгляд, использование облачных технологий целесообразно для решения задач, которые совместно выполняют несколько исполнителей, а первую очередь для хранения общих баз данных. Облачный сервер не только предоставляет вычислительные мощности, но и обеспечивает безопасность информации», - рассказал ведущий администратор сетей РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Александр Ничипорук.

Применение облачных технологий изменяет медицинскую и научную сферу. Огромный объем накопленных данных о пациентах, результатах исследований, научных разработках требует соответствующих ресурсов для их хранения и оперативной обработки. Безопасный облачный сервер, размещенный в Беларуси, полностью соответствует этим требованиям.
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