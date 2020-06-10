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ЭКОНОМИКА РБ
ЛЮДИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ МОГУТ ПРОЙТИ В СТОЛИЦЕ БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО 29 ПРОФЕССИЯМ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
09:56 11.06.2020
Столичная служба занятости за пять месяцев текущего года проконсультировала по вопросам обучения востребованным профессиям и специальностям 177 граждан с инвалидностью, пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, в настоящий момент люди с ограниченными возможностями обучаются профессиям оператор ПЭВМ (со знанием компьютерной графики, верстки, дизайна) и кладовщик (автоматизация складского учета в программе «1С:Предприятие»).
В целом соискателям этой категории предлагают обучение по одной из 29 профессий, специальностей, обучающих курсов: секретарь, повар, продавец, контролер-кассир, кондитер, водитель погрузчика, слесарь по ремонту автомобилей и др. Инвалиды-колясочники могут освоить профессию оператор ПЭВМ, причем на время прохождения курса им предоставляется жилье, оборудованное в соответствии с требованиями безбарьерной среды.
Чтобы получить содействие в вопросе занятости, человеку с инвалидностью нужно обратиться в отдел обслуживания граждан по месту жительства.
Жителям Первомайского, Советского, Центрального районов Минска — в отдел обслуживания граждан № 1 (ул. Я. Коласа, 69, тел.: 350-13-64, 352-24-72); Московского, Октябрьского, Фрунзенского — отдел обслуживания граждан № 2 (пр. Любимова, 14, тел.: 378-89-45, 350-89-56); Заводского, Ленинского, Партизанского — отдел обслуживания граждан № 3 (ул. Щербакова, 32, тел.: 361-69-13, 351-68-11).
Здесь соискатель сможет получить консультацию по выбору профессии с учетом его предпочтений, склонностей, профессиональной пригодности по медицинским показаниям и потребности рынка труда, помощь в трудоустройстве. А в случае если подобрать подходящую вакансию окажется невозможно, его могут направить на обучение по выбранному им направлению.
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