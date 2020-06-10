Участились случаи кибермошенничества в секторе доставки товаров, приобретенных через интернет. Мошенники обманным путем похищают деньги и данные банковских карт пользователей с помощью фальшивого сайта РУП «Белпочта».

Как рассказали ЭКОПРЕСС в Белпочте, схема мошенничества довольно проста. На популярных бесплатных интернет-площадках злоумышленники размещают объявления о продаже различных товаров. При проявлении покупателем интереса к товару ему предлагается совершить покупку с использованием сервиса национального оператора почтовой связи. Далее, после уточнения личных данных, якобы необходимых для оформления доставки, покупателю дается ссылка на фишинговый сайт и предлагается оплатить товар банковской платежной картой. При этом внешние атрибуты сайта могут полностью копировать дизайн портала РУП «Белпочта» и содержать доменное имя, схожее с оригинальным (в частности, bel-post.by).

В результате покупатель может потерять не только выплаченную за товар сумму денег, но и все имеющиеся на платежной карте сбережения.

Между тем к подлинному сайту РУП «Белпочта» подобные интернет-ресурсы отношения не имеют. Перед тем как ввести данные своей банковской карты в какую-либо форму необходимо внимательно проверить правильность написания доменного имени сайта РУП «Белпочта» и убедиться в его подлинности.

У национального оператора почтовой связи РУП «Белпочта» зарегистрировано доменное имя belpost.by.