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ЭКОНОМИКА РБ
МОШЕННИКИ ПОХИЩАЮТ ДЕНЬГИ И ДАННЫЕ БАНКОВСКИХ КАРТ С ПОМОЩЬЮ ФАЛЬШИВОГО САЙТА РУП «БЕЛПОЧТА»
09:41 11.06.2020
Участились случаи кибермошенничества в секторе доставки товаров, приобретенных через интернет. Мошенники обманным путем похищают деньги и данные банковских карт пользователей с помощью фальшивого сайта РУП «Белпочта».
Как рассказали ЭКОПРЕСС в Белпочте, схема мошенничества довольно проста. На популярных бесплатных интернет-площадках злоумышленники размещают объявления о продаже различных товаров. При проявлении покупателем интереса к товару ему предлагается совершить покупку с использованием сервиса национального оператора почтовой связи. Далее, после уточнения личных данных, якобы необходимых для оформления доставки, покупателю дается ссылка на фишинговый сайт и предлагается оплатить товар банковской платежной картой. При этом внешние атрибуты сайта могут полностью копировать дизайн портала РУП «Белпочта» и содержать доменное имя, схожее с оригинальным (в частности, bel-post.by).
В результате покупатель может потерять не только выплаченную за товар сумму денег, но и все имеющиеся на платежной карте сбережения.
Между тем к подлинному сайту РУП «Белпочта» подобные интернет-ресурсы отношения не имеют. Перед тем как ввести данные своей банковской карты в какую-либо форму необходимо внимательно проверить правильность написания доменного имени сайта РУП «Белпочта» и убедиться в его подлинности.
У национального оператора почтовой связи РУП «Белпочта» зарегистрировано доменное имя belpost.by.
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