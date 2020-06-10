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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «МИНСК» ПОСТРОИТ В ФАНИПОЛЕ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
09:34 11.06.2020
В СЭЗ «Минск» 10 июня 2020 года зарегистрирован новый резидент – общество с ограниченной ответственностью «Производственно-инжиниринговая компания КУБ» (ООО «ПИК КУБ»).
Как сообщает сайт СЭЗ, компания планирует построить в Фаниполе завод по производству конструкций и изделий из черных и цветных металлов, а также композитных материалов.
Инвестиции в проект составят около 2 млн долларов США.
ООО «ПИК КУБ» будет изготавливать и собирать специальные приспособления и оборудование собственной разработки, а также по чертежам заказчика.
К основным видам продукции будут относиться кантователи, тележки, опорные подставки, специальные стеллажи и другие детали и комплектующие для машиностроения.
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