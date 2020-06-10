На начало 2020 года в Гродненской области насчитывалось 409 действующих крестьянских (фермерских) хозяйств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за последние 9 лет их число увеличилось почти на четверть.

На 1 января 2020 г. в пользовании крестьянских (фермерских) хозяйств находилось 26,2 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе пахотных – 19,9 тыс. гектаров. По сравнению с 2010 годом сельскохозяйственные земли, занимаемые фермерскими хозяйствами, увеличились на 73,5%, пахотные – на 64,5%. В среднем на одно крестьянское (фермерское) хозяйство приходится 70,2 гектара сельскохозяйственных земель.

Объем производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2019 году по сравнению с 2010 годом увеличился в сопоставимых ценах в 2,1 раза, в том числе продукции растениеводства – в 2,4 раза, животноводства – на 23,8%.

Вместе с тем доля фермерских хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции остается незначительной. В 2019 году она составила 1,7% (в 2010 году – 1%), в производстве продукции растениеводства – увеличилась с 1,6% до 3,2%.

Основным направлением сельскохозяйственной деятельности большинства (87,8%) крестьянских (фермерских) хозяйств является растениеводство. На его долю приходится 88,5% производимой фермерами продукции.

В 2019 году фермерскими хозяйствами собрано зерновых и зернобобовых культур 32,9 тыс. тонн, картофеля – 53,8 тыс. тонн, овощей – 29,6 тыс. тонн, свеклы сахарной – 25,4 тыс. тонн.

Располагая 2,2% от общей площади сельскохозяйственных земель в области, фермерские хозяйства в 2019 году производили 12,4% общеобластного объема овощей, 5,2% картофеля, 2,4% зерна, 1,5% свеклы сахарной. При этом доля фермерского сектора в производстве картофеля по сравнению с 2010 годом увеличилась в 3,3 раза, зерна – в 1,8 раза, овощей – в 1,9 раза, свеклы сахарной – в 1,2 раза.

В общем объеме производства продукции животноводства на долю фермерских хозяйств приходится незначительная часть. Так, в 2019 году их удельный вес в реализации скота и птицы на убой (в живом весе) по области составил 0,9%, молока – 0,05%. Более весомый вклад фермерских хозяйств в производство меда – 15,3%, шерсти – 2,8%.