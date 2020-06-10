ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НАСЧИТЫВАЕТСЯ 409 ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ


09:18 11.06.2020

На начало 2020 года в Гродненской области насчитывалось 409 действующих крестьянских (фермерских) хозяйств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за последние 9 лет их число увеличилось почти на четверть.

На 1 января 2020 г. в пользовании крестьянских (фермерских) хозяйств находилось 26,2 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе пахотных – 19,9 тыс. гектаров. По сравнению с 2010 годом сельскохозяйственные земли, занимаемые фермерскими хозяйствами, увеличились на 73,5%, пахотные – на 64,5%. В среднем на одно крестьянское (фермерское) хозяйство приходится 70,2 гектара сельскохозяйственных земель.

Объем производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2019 году по сравнению с 2010 годом увеличился в сопоставимых ценах в 2,1 раза, в том числе продукции растениеводства – в 2,4 раза, животноводства – на 23,8%.

Вместе с тем доля фермерских хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции остается незначительной. В 2019 году она составила 1,7% (в 2010 году – 1%), в производстве продукции растениеводства – увеличилась с 1,6% до 3,2%.

Основным направлением сельскохозяйственной деятельности большинства (87,8%) крестьянских (фермерских) хозяйств является растениеводство. На его долю приходится 88,5% производимой фермерами продукции.

В 2019 году фермерскими хозяйствами собрано зерновых и зернобобовых культур 32,9 тыс. тонн, картофеля – 53,8 тыс. тонн, овощей – 29,6 тыс. тонн, свеклы сахарной – 25,4 тыс. тонн.

Располагая 2,2% от общей площади сельскохозяйственных земель в области, фермерские хозяйства в 2019 году производили 12,4% общеобластного объема овощей, 5,2% картофеля, 2,4% зерна, 1,5% свеклы сахарной. При этом доля фермерского сектора в производстве картофеля по сравнению с 2010 годом увеличилась в 3,3 раза, зерна – в 1,8 раза, овощей – в 1,9 раза, свеклы сахарной – в 1,2 раза.

В общем объеме производства продукции животноводства на долю фермерских хозяйств приходится незначительная часть. Так, в 2019 году их удельный вес в реализации скота и птицы на убой (в живом весе) по области составил 0,9%, молока – 0,05%. Более весомый вклад фермерских хозяйств в производство меда – 15,3%, шерсти – 2,8%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.06.2020
валюта курс
EUR 2.6941
USD 2.3721
RUB 3.4532
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6941 +0.0158
USD 2.3721 -0.0064
RUB 3.4532 -0.006
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6910 2.6960
USD 2.3760 2.3800
RUB 3.4350 3.4420
подробнее

Конвертация в банках
на 11.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1300 1.1340
EUR/RUB 78.1000 78.5500
USD/RUB 69.1000 69.3500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте