Минимальная заработная плата и денежные доходы населения за май 2020 г. в Беларуси индексироваться не будут. Об этом сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и социальной защиты.

«Поскольку индекс потребительских цен за май 2020 г. не превысил пятипроцентного порога к январю 2020 г. – месяцу пересмотра базовой величины и базовой ставки, денежные доходы, установленные от базовой величины и базовой ставки, за май 2020 г. индексации не подлежат», - отметили в министерстве.

Минимальная заработная плата установлена с 1 января 2020 г. в размере 375 рублей постановлением Совета министров № 582 от 29 августа 2019 г.

Бюджет прожиточного минимума пересмотрен с 1 мая 2020 г. Таким образом, денежные доходы, установленные от данного социального норматива, индексации за май 2020 г. не подлежат.

Населению, получающему доходы на территории Республики Беларусь из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

Денежные доходы населения за май 2020 г., подлежащие индексации в порядке, установленном законодательством, индексируются в пределах 246 рублей 78 копеек.